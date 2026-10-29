Omar Aziz e Roberto Cidade iniciam transição de governo no Amazonas

Governador eleito e atual chefe do Executivo se reúnem nesta quinta, na Compensa, para definir os primeiros passos da mudança de gestão

O governador eleito Omar Aziz (PSD) e o governador Roberto Cidade se encontram nesta quinta-feira (29), às 11h, na sede do Governo do Amazonas, no bairro da Compensa, em Manaus. A reunião marca o início das conversas sobre a transição da administração estadual.

Encerrada a disputa eleitoral, Omar passa a discutir o acesso às informações do governo que assumirá em janeiro. A situação financeira, administrativa e operacional do Estado deve orientar o trabalho das equipes e o planejamento da próxima gestão. O objetivo do encontro é definir como esses dados serão compartilhados e organizar as etapas do processo.

O comunicado enviado à imprensa não informa os nomes que vão integrar as equipes nem o cronograma dos trabalhos.Omar pretende formar a comissão de transição com nomes técnicos.

De acordo com a assessoria do governador eleito, o processo será conduzido com base na transparência, no respeito às instituições e na continuidade dos serviços públicos durante a mudança de comando.

Após a reunião, Omar e Cidade atenderão os jornalistas na Sala de Imprensa da sede do governo, onde devem detalhar os primeiros encaminhamentos da transição.