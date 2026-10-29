ICMS sobre combustíveis sobe em fevereiro de 2027; diesel tem o maior reajuste, de 11,1%

Estados aprovaram novos valores para gasolina, diesel e gás de cozinha, que passam a valer em 1º de fevereiro

Os estados e o Distrito Federal aprovaram, no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), um novo aumento do ICMS sobre combustíveis. As mudanças entram em vigor em 1º de fevereiro de 2027 e constam em dois convênios publicados pelo conselho.

O maior reajuste é o do diesel, que sobe 11,1%, de R$ 1,17 para R$ 1,30 por litro. A gasolina tem alta de 4,5%, passando de R$ 1,57 para R$ 1,64 por litro. Já o gás de cozinha (GLP) aumenta 4,8%, de R$ 1,47 para R$ 1,54 por quilo.

É o terceiro ano seguido de elevação do imposto sobre combustíveis. Em janeiro deste ano, o ICMS também havia sido reajustado.

A atualização acontece todo ano e leva em conta os preços médios mensais dos combustíveis divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Neste reajuste, foram comparados os valores de fevereiro a setembro de 2026 com os do mesmo período de 2025.

Segundo o comunicado, os estados também avaliam antecipar uma nova atualização do ICMS sobre o diesel, diante da volatilidade dos preços internacionais dos derivados de petróleo.

