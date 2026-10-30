Lula vai convidar Trump e Milei para a posse em janeiro

Gesto busca sinalizar a superação de diferenças políticas, mesmo sem o reconhecimento da vitória por parte dos dois presidentes

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai convidar os presidentes Donald Trump (Estados Unidos) e Javier Milei (Argentina) para a cerimônia de posse. A intenção é fazer um aceno político de superação das diferenças, embora nenhum dos dois tenha reconhecido ou parabenizado o petista pela vitória até agora.

A posse será em 5 de janeiro, data alterada com aprovação do Congresso Nacional para aumentar as chances de que líderes estrangeiros compareçam à solenidade.

Antes disso, Lula pode encontrar ambos em eventos internacionais, já que deve participar da Cúpula do Mercosul e do encontro do G20, os dois em dezembro. A ideia é reafirmar o convite nessas ocasiões.

O governo brasileiro não espera melhora na relação com Milei, que enfrenta eleições na Argentina no ano que vem. Com Trump, a avaliação é diferente: após as eleições de meio de mandato, com o risco de perder a maioria no Legislativo, o americano tende a adotar uma postura mais pragmática e se reaproximar de Lula.

Lula também quer retomar ainda neste ano as negociações para reduzir as tarifas impostas pelos EUA aos produtos brasileiros.