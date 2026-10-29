Roberto Cidade e Omar Aziz alinham transição com foco na transparência

Reunião na sede do Governo do Estado definiu o início dos trâmites entre as equipes que ficarão responsáveis por organizar a transferência da administração estadual

O governador do Amazonas, Roberto Cidade, e o governador eleito, Omar Aziz, reuniram-se nesta quinta-feira (29/10), na sede do Governo do Estado, na zona oeste de Manaus, para dar início às tratativas para a transição de governo. O encontro, que contou também com as presenças do vice-governador Serafim Corrêa e da vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, teve como objetivo alinhar os primeiros procedimentos para a transferência da administração estadual e garantir a continuidade dos serviços públicos durante a alternância da gestão.

Conforme o governador Roberto Cidade, a atual gestão está à disposição para colaborar com o processo de transição, disponibilizando as informações necessárias para que a próxima administração possa se preparar para assumir o Estado.

“Estamos à disposição para colaborar da melhor forma possível na transição do governo, para trabalhar em conjunto com a comissão e dar todas as informações para que o governador eleito e a vice-governadora eleita, possam, a partir do dia 6 de janeiro, trabalhar pelo nosso estado e fazer uma gestão que corresponda ao que o povo do estado do Amazonas lhes concedeu nas urnas”, disse o governador Roberto Cidade.

Durante a coletiva de imprensa, o governador também ressaltou a importância de garantir transparência durante a transferência da administração estadual, com acesso às informações necessárias para a preparação da próxima gestão. “É muito importante que a gente possa conduzir essa transição com muita transparência, porque é dessa forma que o povo vai nos cobrar”, afirmou.

Governador eleito

Para o governador eleito, Omar Aziz, a reunião permitiu alinhar a colaboração entre as equipes e assegurar o acesso às informações necessárias para o planejamento da próxima gestão. Segundo ele, os dados sobre o funcionamento da administração estadual serão importantes para organizar as ações previstas para o próximo ano.

“Tanto eu quanto a Alessandra tivemos uma conversa bastante demorada aqui com o governador e o vice, e eles colocaram todo o governo à disposição para fazer uma transição e tenha acesso ao conjunto de informações. Isso é importante para que a gente possa trabalhar, se planejar para o ano que vem, a partir do momento que eu assumir. Então, quero agradecer à sua equipe, Roberto, pelo carinho”, declarou Omar Aziz.

A reunião marca o início do alinhamento entre as equipes responsáveis pela transição, com previsão de compartilhamento de dados e informações sobre o funcionamento da máquina pública estadual. O trabalho deve orientar o planejamento da nova administração e contribuir para a continuidade dos serviços prestados à população.