Polícia Civil faz operação contra marqueteiros da campanha de Maria do Carmo

Jefferson Coronel e George Wilde são alvos de buscas por vídeos sem assinatura com ataques ao senador Omar Aziz e à família dele

A Polícia Civil do Amazonas realizou, na manhã desta quinta-feira (29), uma operação contra os marqueteiros Jefferson Coronel e George Wilde, que atuaram na campanha da empresária Maria do Carmo Seffair ao Governo do Amazonas em 2026. Segundo a polícia, a candidata não é alvo da investigação. Por meio da assessoria, ela confirmou que nunca foi intimada.

A apuração corre sob sigilo e trata da criação e divulgação, durante o segundo turno, de vídeos sem assinatura com ataques graves a Omar Aziz e à família dele. O material associava o senador a acusações de pedofilia e usava indevidamente a imagem de sua filha menor de idade, o que motivou a denúncia por violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Agentes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos marqueteiros, em Manaus e em São Paulo. Na capital amazonense, os policiais estiveram na residência de Coronel, no residencial Bellagio, na Avenida Maceió, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. Wilde é procurado em São Paulo e, até a publicação, não havia sido localizado.

Coronel se manifestou publicamente e negou envolvimento com a produção ou a distribuição dos vídeos. Ele afirmou que suas funções se limitaram à assessoria de imprensa e à preparação da candidata para os debates.

