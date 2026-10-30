Lula insiste em Messias para o STF e testa a relação com Alcolumbre

Presidente reeleito mantém indicação rejeitada pelo Senado e pode usar o nome nas negociações sobre o comando da Casa

O presidente Lula (PT) decidiu manter o advogado-geral da União, Jorge Messias, como seu escolhido para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão testa a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que atuou contra a primeira indicação e defendia o nome de Rodrigo Pacheco.

A informação foi publicada nesta sexta-feira (30) pelo Diário do Centro do Mundo (DCM), com base na coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo. Segundo o relato, Lula pretende insistir em Messias mesmo diante da resistência de setores do Congresso e de integrantes do próprio Supremo.

A posição ganhou força após a reeleição, no domingo (25). Lula sinalizou a ministros do STF que não abrirá mão da prerrogativa constitucional de escolher os integrantes da Corte, contrariando a preferência de Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes, que apoiam Pacheco.

Aliados do presidente afirmam que o nome de Messias será levado às conversas com Alcolumbre sobre a recondução dele à presidência do Senado. O senador, apontado nos bastidores como um dos principais articuladores da rejeição anterior, terá de escolher entre manter a resistência ou buscar uma composição com o governo reeleito.

Pacheco, ex-presidente do Senado, é hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Para o Planalto, a disputa vai além da escolha de um ministro: mede a capacidade de articulação de Lula após a reeleição e a disposição de Alcolumbre de reconstruir a relação com o governo.