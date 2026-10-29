Omar Aziz leva quatro nomes de confiança à primeira reunião da transição com Cidade

Governador eleito ainda não definiu equipe oficial, mas escolheu aliados experientes que saem na frente para integrar o time estratégico

O senador e governador eleito Omar Aziz escolheu quatro nomes de confiança para acompanhá-lo na primeira reunião oficial com o governador Roberto Cidade. A equipe de transição ainda não foi anunciada, mas os escolhidos largam na frente para compor o grupo que vai tratar diretamente com a gestão atual sobre o início do novo governo.

Estão no encontro a vice-governadora Alessandra Campelo, o advogado Lucas Brandão, chefe da equipe jurídica da campanha, o jornalista Márcio Noronha, que comandou a comunicação da campanha e trabalha com Omar há sete anos, e Maria Auxiliadora Abrantes Pinto, a Dorinha, aliada do senador desde a década de 1990.

Alessandra já foi secretária no governo de Omar e acumulou experiência com o orçamento estadual quando era deputada estadual. Noronha foi secretário de Comunicação da prefeitura de Manaus e chefe da Casa Civil na gestão de Arthur Neto.

Dorinha chefiou os trabalhos de rua da campanha e foi secretária Extraordinária de 2011 a 2014, cargo reservado a pessoas de extrema confiança. Já Lucas Brandão teve atuação jurídica na campanha elogiada até por adversários políticos.

A expectativa é que os nomes oficiais da transição sejam anunciados em breve.