Maués reforça abastecimento de medicamentos nas UBSs

Prefeitura detalha dias de entrega, funcionamento da central farmacêutica e regras para retirada de controlados

A Prefeitura de Maués (AM), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), intensifica o abastecimento de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A ação integra o trabalho da gestão da prefeita Macelly Veras para fortalecer a assistência à população.

As UBSs recebem os medicamentos às sextas-feiras, durante todo o dia, conforme a disponibilidade do veículo usado no transporte. O hospital municipal é abastecido duas vezes por semana, às segundas e sextas.

A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) recebe, armazena e distribui medicamentos e outros produtos de saúde para a rede municipal. A unidade funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Os medicamentos controlados são entregues exclusivamente na CAF, mediante apresentação de receita médica e cumprimento das exigências. A Central também oferece itens específicos, como a vitamina D, de acordo com os critérios de fornecimento e o estoque disponível.

Em caso de dúvidas sobre a disponibilidade de um medicamento, a Semsa orienta que o morador procure sua UBS de referência. A falta de um item na unidade não significa que ele esteja imediatamente disponível na Central.