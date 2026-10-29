Valdemar Costa Neto critica carta de Flávio Bolsonaro: “Ninguém aprovou”

Presidente do PL diz que documento não agradou ao partido; União Brasil e MDB também rejeitam o texto

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, criticou publicamente nesta quinta-feira (29) a carta divulgada por Flávio Bolsonaro após a derrota para Lula. “Não gostei. Ninguém aprovou a carta. Ninguém aprova essa situação que aconteceu com o Flávio. Queremos tocar o país para frente”, disse, antes de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

Na primeira versão, Flávio se declarou o verdadeiro presidente eleito e levantou suspeitas de fraude sem apresentar provas. Depois da repercussão negativa, o texto passou a chamá-lo de “líder do Brasil”. O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha, atribuiu a mudança a um erro na elaboração do documento.

A manifestação de Valdemar expôs divergências internas. Parte dos aliados defende que Flávio reconheça o resultado das urnas e assuma a liderança da oposição. O senador, por sua vez, segue nos Estados Unidos, para onde viajou após o segundo turno.

Além do PL, União Brasil e MDB também rejeitaram o conteúdo da carta e defenderam o respeito ao resultado eleitoral.