Focus: mercado eleva projeções para Selic, inflação e dólar após as eleições

Boletim do BC indica Selic de 13,50% no fim de 2026 e revisa para cima as estimativas até 2029

O Boletim Focus divulgado nesta terça-feira (3) pelo BC (Banco Central) mostra que o mercado piorou suas expectativas para a economia. Os economistas ouvidos pelo órgão agora preveem que a Selic termine 2026 em 13,50%, ante 13,25% no relatório anterior. Na prática, cresce a percepção de que haverá menos espaço para cortes de juros neste ano. As projeções para a taxa também subiram nos anos seguintes, até 2029.

A divulgação ocorre no mesmo dia em que o Comitê de Política Monetária inicia sua reunião sobre a Selic. A decisão será anunciada pelo BC nesta quarta-feira (4).

A estimativa para o IPCA também avançou. A inflação projetada para 2026 passou de 5,19% para 5,22%, e a de 2027 subiu de 4,34% para 4,76%. Para 2028, a previsão foi de 3,75% para 4,00%. O centro da meta oficial é de 3,00%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

O câmbio seguiu o mesmo caminho. O dólar é projetado a R$ 5,34 neste ano e a R$ 5,40 no próximo, contra R$ 5,05 e R$ 5,15 na semana anterior. Já as estimativas de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) recuaram, de 1,80% para 1,76% em 2026 e de 1,31% para 1,20% em 2027.

Depois do resultado eleitoral, os ativos brasileiros registraram fortes perdas. Agentes do mercado financeiro preferiam a vitória de Flávio, por avaliarem que ele teria mais chance de controlar as contas públicas no Palácio do Planalto. Nem o senador nem sua equipe econômica, porém, apresentaram detalhes concretos de um eventual ajuste durante a campanha.

