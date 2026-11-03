Fux rebate críticas e diz ter percepção de que as bets devem ser banidas

Ministro afirma que já ouviu entidades contrárias às apostas em 2024 e nega ter convocado só empresas e clubes para a audiência no STF

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), rebateu nesta terça-feira (3) as críticas sobre a escolha dos participantes da audiência pública sobre a proibição das bets. Ele lembrou que, em audiência convocada em novembro de 2024, ouviu por 2 dias entidades contrárias à autorização das apostas, entre elas a Associação Nacional de Psiquiatria, o Idec, o Instituto Alana e a Educafro. “Ninguém aqui falou bem”, disse.

Fux afirmou que ficou convencido, na ocasião, de que as apostas on-line são um problema de saúde pública e que formou a percepção de que devem ser banidas. Em seguida, exibiu trecho de seu voto no plenário, em que critica a atividade. O julgamento, em agosto de 2026, foi interrompido por um pedido de vista do ministro Flávio Dino.

Antes da audiência, o ministro foi alvo de críticas, principalmente nas redes sociais, por ter autorizado em maior número a participação de times de futebol e de associações do setor de apostas. “Não procede a alegação de que só convoquei empresas e times de futebol”, respondeu. Ele citou a inclusão de uma entidade do setor de supermercados, após notícias sobre o aumento do consumo de alimentos com a proibição. No domingo (1º), a pedido da AGU (Advocacia-Geral da União), autorizou também representantes do governo, como os ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ao abrir os trabalhos, Fux disse que os processos já têm muitas informações sobre os malefícios das bets, mas que precisa reunir para os demais ministros os novos argumentos, como os ligados à segurança jurídica. A audiência segue pela manhã e à tarde.

Fux é relator de 8 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema: 6 abertas após a regulação de 2023 e 2 após a MP de Lula, em outubro, que proíbe as apostas on-line. A ANJL e o IBJR pediram liminares para suspender a MP, mas o ministro optou pela audiência e indica que levará o caso direto ao plenário.