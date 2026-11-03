Petrobras reajusta querosene de aviação em 7,2%, alta de R$ 0,45 por litro

Novos preços para as distribuidoras valem a partir deste domingo (1º) e seguem a alta do petróleo no mercado internacional

A Petrobras anunciou reajuste médio de 7,2% no querosene de aviação (QAV) vendido às distribuidoras, em vigor desde este domingo (1º). O aumento corresponde a R$ 0,45 por litro em relação ao mês anterior. Em outubro, o combustível já havia subido 11,76%, ou R$ 0,65 por litro.

A estatal responde por cerca de 85% da produção nacional de QAV, mas o mercado é aberto à livre concorrência, sem restrições para outras empresas atuarem como produtoras ou importadoras.

Segundo a companhia, o reajuste decorre da alta da cotação internacional, em meio à intensificação das tensões geopolíticas no Oriente Médio e à redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia por causa do conflito entre os dois países.

A Petrobras afirma que as variações acumuladas no Brasil são menores que as do mercado internacional, onde os reajustes chegam a ser diários desde o início do conflito no Oriente Médio. Aqui, o valor muda uma vez por mês, seguindo uma fórmula paramétrica prevista em contrato, que amortece as oscilações de curto prazo.

Mesmo assim, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas informa que o peso do QAV nos custos operacionais das companhias brasileiras subiu de 30% para mais de 45% desde o início dos conflitos.