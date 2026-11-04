Gestão de Roberto Cidade registra mais de 44,8 mil atendimentos nas Carretas da Saúde

Com cinco unidades móveis em funcionamento, iniciativa amplia o acesso a exames e consultas especializadas na capital e no interior do Amazonas; em outubro, foi inaugurada a Carreta do Coração, destinada à assistência cardiológica

A ampliação do acesso aos serviços de saúde, por meio de unidades móveis do Governo do Amazonas, marcou o período de abril a outubro da gestão do governador Roberto Cidade. Nesse intervalo, as Carretas da Saúde contabilizaram 44.800 atendimentos em exames de mamografia, ultrassonografia e tomografia, fortalecendo o atendimento de serviços especializados e reduzindo barreiras de acesso para a população. Atualmente, a estrutura conta com cinco unidades, incluindo duas carretas de tomografia, duas de ultrassonografia e mamografia e, desde outubro, uma unidade com atendimento cardiológico.

“Nosso compromisso é fazer com que a saúde chegue cada vez mais perto das pessoas, tanto na capital quanto no interior. As Carretas da Saúde cumprem esse papel ao levar consultas e exames especializados para mais perto de quem precisa, reduzindo o tempo de espera e facilitando o acesso aos serviços. É um trabalho que garante mais agilidade no atendimento, fortalece a prevenção e contribui diretamente para a qualidade de vida da população amazonense”, destacou o governador Roberto Cidade.

As unidades móveis são fundamentais para a descentralização dos serviços, levando exames e atendimentos especializados para os municípios do interior, ampliando a cobertura assistencial e facilitando o acesso de quem precisa realizar procedimentos diagnósticos. De acordo com a gerente administrativa do Complexo Regulador do Amazonas, Jhullye Lima, a mobilidade das unidades é um dos principais diferenciais da iniciativa.

“As carretas ampliam o acesso à saúde para a população porque elas não ficam só na capital, elas vão para região metropolitana. Por exemplo, a gente tem uma que está em Itacoatiara e a outra que está em Manacapuru. As carretas de ultrassom já rodaram também os municípios metropolitanos. Tem ainda a Carreta do Coração que vai fazer esse serviço itinerante, ela vai poder ir a todos os 62 municípios do Amazonas, se for necessário. O diferencial é que ela vai poder rodar todo o estado do Amazonas, ampliando o acesso à saúde e à população do interior, principalmente”, explicou a gerente.

Exames e acesso aos serviços

Entre os procedimentos disponibilizados pelas unidades estão exames de ultrassonografia de abdômen, tireoide, aparelho urinário, próstata, transvaginal e pélvico, além de mamografias e tomografias. Os exames de ultrassonografia são destinados a pacientes adultos que já passaram por atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e têm encaminhamento emitido pelo Complexo Regulador do Amazonas. Para a mamografia, mulheres acima de 40 anos podem ter acesso ao serviço sem necessidade de encaminhamento.

A proposta é ampliar a capacidade de atendimento da rede pública, contribuindo para a identificação de alterações de saúde e para o encaminhamento dos pacientes aos serviços especializados, quando necessário.

Carreta do Coração

Outro destaque do período foi a inauguração da Carreta do Coração, no dia 9 de outubro. A nova unidade foi incorporada à estrutura de atendimento itinerante com foco na prevenção, avaliação e acompanhamento de doenças cardiovasculares. Desde o início das atividades, foram realizados 2.820 procedimentos.

“A Carreta do Coração é uma iniciativa que fiz questão de trazer para fortalecer a assistência cardiológica no Amazonas. É a unidade mais recente da nossa estrutura de atendimento itinerante. E foi pensada para ampliar o acesso a consultas e exames especializados, permitindo que mais pessoas cuidem da saúde do coração sem precisar percorrer grandes distâncias. Queremos levar esse serviço também ao interior, aproximando a saúde de quem mais precisa, com prevenção, diagnóstico e acompanhamento”, reforçou o governador Roberto Cidade.

A unidade oferece consultas com médicos cardiologistas, atendimentos de retorno e exames de eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma convencional e teste ergométrico. Os procedimentos permitem avaliar o funcionamento do coração e identificar alterações que necessitem de acompanhamento especializado. A equipe é formada por sete profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos.

Os atendimentos são destinados a pacientes previamente encaminhados pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), garantindo a organização do fluxo assistencial.

O oferecimento dos serviços também representa mais comodidade para quem precisa realizar exames e consultas especializadas. Aos 62 anos, o agente de portaria Arnaldo Monteiro procurou atendimento na unidade para acompanhar a própria saúde e realizar exames de rotina.

“Com respeito à minha saúde, porque a gente tem que se cuidar, todo ano eu faço esse check-up para ver como é que está a saúde, o coração, e esse é um dos motivos que eu cheguei até aqui. Facilita para mim, porque eu nem sabia que tinha essa carreta. É a primeira vez que eu faço exame na carreta, mas eu gostei. Estão de parabéns. Foi rápido e facilitou”, disse Arnaldo Monteiro.

A aposentada Zilda de Assis, de 61 anos, também ressaltou a importância do atendimento especializado. Após sofrer um infarto há três anos, ela encontrou na unidade uma oportunidade de dar continuidade aos cuidados com a saúde cardiovascular.

“Há três anos que eu tive um infarto, consegui atendimento com o cardiologista, fui maravilhosamente bem atendida. Toda vida gostei da carreta, mas ainda não tinha vindo para a do coração, mas nas outras eu já tinha ido. Agora temos justamente uma carreta que vai ajudar no meu coração”, destacou Zilda de Assis.