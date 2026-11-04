Omar Aziz escolhe Alessandra Campelo, Thomaz Nogueira e Lucas Brandão para transição

Grupo vai levantar informações sobre as contas e a estrutura do governo estadual antes da posse, em janeiro de 2027

O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), definiu os três nomes que representarão sua gestão na equipe de transição: a vice-governadora eleita Alessandra Campelo (PSD), o ex-superintendente da Suframa Thomaz Nogueira e o advogado Lucas Brandão.

O grupo vai acompanhar a situação das contas públicas, conhecer o funcionamento das secretarias e identificar os principais compromissos do governo atual. Os dados servirão de base para o planejamento da nova gestão.

Deputada estadual, Alessandra Campelo já comandou a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas). Thomaz Nogueira, que também atuou na Secretaria da Fazenda (Sefaz), ficará com a área econômica. Durante a campanha, ele ajudou a elaborar as propostas de governo e participou de discussões sobre a reforma tributária e os incentivos da Zona Franca de Manaus. Lucas Brandão, que coordenou o trabalho jurídico da campanha, representará a área jurídica.

A equipe terá seis integrantes, divididos igualmente entre o governador eleito e a atual gestão, comandada por Roberto Cidade (União Brasil). As primeiras conversas ocorreram em 29 de outubro, em reunião com Cidade e o vice-governador Serafim Corrêa (PSB). Na ocasião, Omar afirmou que acompanhará o processo de perto e que ainda não definiu os nomes das secretarias.

A transição ocorre durante a discussão do orçamento de 2027, enviado à Assembleia Legislativa com R$ 37,2 bilhões, cerca de 2,1% a menos que os R$ 38 bilhões de 2026. O projeto ainda será votado pelos deputados e pode sofrer alterações. Omar Aziz executará esse orçamento em seu primeiro ano e terá de definir prioridades diante da redução.