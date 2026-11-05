Indústria encolhe 0,8% em setembro e acumula 4ª queda em cinco meses

Resultado ficou abaixo do esperado pelo mercado; três das quatro grandes categorias econômicas tiveram retração

A produção da indústria brasileira caiu 0,8% de agosto para setembro, a quarta queda em cinco meses. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta quinta-feira (5) pelo IBGE. O número ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado, que previa recuo de 0,4%, segundo a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

No acumulado de 12 meses, o setor ainda cresce 0,2%. Para o analista da pesquisa, André Macedo, o resultado mostra uma clara redução na magnitude do crescimento. Nos últimos cinco meses, a perda chega a 4,1%, o que elimina parte do ganho de 4,2% registrado nos quatro primeiros meses do ano. Com isso, a indústria está 16,5% abaixo do patamar mais alto da série, de maio de 2011.

A queda foi disseminada, atingindo três das quatro grandes categorias e 17 das 25 atividades pesquisadas. Bens de capital recuaram 1,9%, bens de consumo semi e não duráveis caíram 1,2% e bens intermediários, 0,7%. Apenas os bens de consumo duráveis avançaram, com alta de 0,7%.

Entre as atividades, as maiores influências negativas vieram de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis (-4,2%) e de produtos alimentícios (-1,7%). Segundo Macedo, a produção de álcool etílico e de açúcar respondeu por boa parte das perdas, pressionada pela redução no processamento de cana-de-açúcar, em função do maior volume de chuvas. Já as indústrias extrativas cresceram 1,7% e foram a principal influência positiva, com destaque para petróleo, gás natural e minério de ferro.

Na comparação com setembro do ano passado, a produção caiu 2,5%, o recuo mais intenso desde março de 2024 (-2,9%). O IBGE aponta que o resultado foi afetado pelo efeito calendário, já que setembro de 2026 teve um dia útil a menos, e por uma base de comparação elevada, pois a indústria havia avançado 2% em setembro de 2025.