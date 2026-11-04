Brasileiros são eleitos nos EUA pelo Partido Democrata; conheça os três

Felipe Sousa-Lazaballet venceu na Flórida, enquanto Rita Mendes foi reeleita e Priscila Sousa conquistou vaga em Massachusetts

Três brasileiros foram eleitos pelo Partido Democrata nas eleições de meio de mandato, as midterms, realizadas nesta terça-feira (3). Felipe Sousa-Lazaballet venceu na Flórida, Rita Mendes foi reeleita em Massachusetts e Priscila Sousa também conquistou uma vaga no Legislativo do mesmo estado.

Natural de Duque de Caxias (RJ), Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, vai representar o Distrito 42 na Câmara Estadual da Flórida. Ativista comunitário, defende os direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQ+. Ele chegou aos Estados Unidos sem documentos e comemorou a vitória nas redes sociais: “Minha história é o sonho americano”. É bacharel em Administração de Empresas, com especialização em Economia, pela Universidade de St. Thomas, e tem diploma de associado em Estudos Internacionais pelo Miami Dade College.

Em Massachusetts, Rita Mendes garantiu novo mandato na Câmara dos Representantes do estado. Ela representa o 11º Distrito de Plymouth, que inclui Brockton, cidade com forte presença brasileira.

Já Priscila Sousa foi eleita pelo 6º Distrito de Middlesex, na região de Framingham. Formada em Ciência Política, atua na comunidade brasileira e em iniciativas de representatividade dos imigrantes na política americana. Também passou dois anos na bancada do programa Bom Dia Nossa Rádio, comentando a política dos EUA e do Brasil. Após o resultado, agradeceu aos eleitores e prometeu seguir trabalhando pela comunidade.