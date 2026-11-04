Simpósio em Manaus reúne inovação, tecnologia e defesa da Amazônia

Evento do Comando Militar da Amazônia terá 17 palestrantes e 5 painéis nos dias 12 e 13 de novembro, na UEA

Manaus recebe, nos dias 12 e 13 de novembro, o Simpósio de Inovações para a Defesa da Amazônia, promovido pelo Comando Militar da Amazônia (CMA) com apoio do Instituto Brasileiro de Mineração. A proposta é aproximar ciência, tecnologia, empreendedorismo e defesa, reunindo pesquisadores, indústria, startups e comunidade acadêmica para debater desafios estratégicos da região e desenvolver soluções inovadoras.

A programação terá 17 palestrantes, entre militares e especialistas civis, distribuídos em 5 painéis temáticos. Haverá também uma exposição de materiais tecnológicos voltados à indústria de Defesa com emprego dual. Os debates vão tratar de inovação, produção de conhecimento e soluções para a proteção da Amazônia.

O simpósio busca fortalecer a conexão entre organizações militares, universidades, centros de pesquisa e setor produtivo, criando espaço para troca de experiências e construção de iniciativas com potencial de aplicação prática. O público-alvo inclui representantes da indústria, empreendedores, integrantes de startups, pesquisadores, acadêmicos, graduandos e pós-graduandos.

Inscrições: https://doity.com.br/simposio-de-inovacoes-para-a-defesa-da-amazonia

