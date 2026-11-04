Ibovespa sobe 1% e dólar cai após vitória democrata nos EUA

Bolsa busca trégua depois de seis pregões de baixa, e moeda americana recua no mundo com o resultado das midterms e a espera pela decisão da Selic

A bolsa paulista operava em alta nesta quarta-feira (4), tentando interromper uma sequência de seis pregões de queda. Os investidores repercutiam balanços corporativos, como o do Itaú Unibanco, e aguardavam a decisão de juros do Banco Central no fim do dia.

No exterior, o mercado reagia à vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. A chamada “onda azul” já garantiu a maioria no Senado e no Congresso, além de governos estaduais, embora algumas cadeiras ainda aguardem definição.

Por volta das 12h, o Ibovespa subia 1%, aos 167.203 pontos. O contrato futuro do índice para dezembro avançava 0,79%.

O dólar à vista caía 0,24%, cotado a R$ 5,4754 na venda. O índice DXY, que mede a força da moeda americana frente a uma cesta de divisas, recuava 0,44%, aos 101,413 pontos. Na terça-feira (3), a moeda havia fechado em alta de 0,74%, a R$ 5,4863.