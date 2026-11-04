Governador Roberto Cidade recebe embaixador do Japão para fortalecer relação institucional e discutir investimentos

Encontro contou com a participação de representantes diplomáticos, empresariais e da comunidade nipo-brasileira

O governador Roberto Cidade recebeu, nesta terça-feira (3/11), na sede do Governo do Amazonas, o embaixador do Japão no Brasil, Yasushi Noguchi e comitiva, em um encontro para fortalecer a relação institucional e discutir investimentos, intercâmbio e cooperação entre o Estado e o Consulado japonês.

“Poder receber o embaixador japonês do Brasil aqui no Amazonas é uma honra muito grande. Tratamos de diversos pontos importantes, entre eles dar oportunidades para os jovens amazonenses por meio do Cetam (Centro de Educação Tecnológica do Amazonas), buscando uma parceria com as indústrias que estão instalados no Polo Industrial de Manaus, com objetivo de preparar os nossos jovens para entrar no mercado de trabalho, nas indústrias instaladas aqui”, destacou o governador Roberto Cidade.

Atualmente, o consulado japonês registra cerca de 40 empresas operando na Zona Franca de Manaus, com destaque para transnacionais como Honda, Yamaha e Panasonic.

Essa presença integra o Amazonas às cadeias industriais globais, sustentando atividades cruciais de produção, fornecimento de componentes e qualificação profissional.

A dimensão dessa relação é exemplificada pela Moto Honda da Amazônia, que completa 50 anos de produção em Manaus em 2026. A empresa emprega diretamente mais de 9 mil trabalhadores e movimenta uma cadeia nacional com aproximadamente 120 fornecedores diretos. Em setembro, a fabricante atingiu a marca acumulada de 33 milhões de motocicletas produzidas e reafirmou seu compromisso com a região ao confirmar investimentos de R$ 1,6 bilhão até 2029.

O embaixador do Japão no Brasil, Yasushi Noguchi, enfatizou o volume expressivo de empregos mantidos, por meio do capital japonês no estado, e a importância da parceria voltada à formação bilíngue, que fortalece os laços institucionais.

“Estamos agradecidos pelo apoio do Governo do Estado do Amazonas e muito orgulhosos das empresas japonesas que estão criando mais de 20 mil empregos aqui. Queremos continuar apoiando as atividades das empresas japonesas aqui em Manaus e destacar as escolas bilíngues, que dão oportunidade para jovens amazonenses estudarem língua japonesa e são base para aproximar os dois povos”, afirmou.

Cooperação na educação e fortalecimento cultural

Na área da educação, a cooperação institucional se consolida por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar. A pasta mantém parceria com o Consulado japonês e a Fundação Japão para oferecer ensino bilíngue português-japonês em escolas da rede estadual, como a Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue Professor Djalma da Cunha Batista e a Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue Professora Jacimar da Silva Gama.

A relevância da comunidade japonesa no Amazonas também se reflete em sua expressiva população no estado. Segundo documento de entidades nipo-brasileiras anexado ao projeto de criação do bairro Colônia Japonesa na Câmara Municipal de Manaus em março de 2025, estima-se que mais de 50 mil japoneses e seus descendentes vivam no Amazonas.

Além do embaixador do Japão, o encontro contou também com a participação de representantes diplomáticos, empresariais e da comunidade nipo-brasileira. Estiveram presentes: o cônsul-geral do Japão em Manaus, Yuichi Miyagawa; o cônsul-geral adjunto do Japão em Manaus, Akira Suzuki; a secretária da Embaixada do Japão no Brasil, Saori Yamashita;

O presidente da Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental – Nippaku, Hajime Hattori; o presidente da Yamaha Motor da Amazônia e presidente da Câmara de Comércio Nipo-Brasileira do Amazonas, Ken Nohara; e o presidente da Comissão de Relações Institucionais da Câmara de Comércio e Indústria Nipo-Brasileira do Amazonas e diretor-presidente da Leakless do Brasil, Rodrigo Fugii.