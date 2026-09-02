Escolas municipais de Envira iniciam programação da Semana da Pátria

As escolas da Rede Municipal de Ensino deram início, nesta terça-feira (1º), à programação da Semana da Pátria. A abertura foi marcada por atividades cívicas e ações voltadas à valorização da história do Brasil, dos símbolos nacionais e do exercício da cidadania.

Com a participação de estudantes, professores, gestores e demais profissionais da educação, as unidades escolares promoveram momentos de integração e reflexão sobre a importância da Independência do Brasil, celebrada no dia 7 de setembro.

Durante a semana, a programação terá continuidade com atividades pedagógicas, apresentações e outras iniciativas relacionadas à data, buscando ampliar o conhecimento dos estudantes sobre a história do país e fortalecer valores como cidadania, respeito e pertencimento.

A programação integra as ações da Rede Municipal de Ensino alusivas à Semana da Pátria e mobiliza toda a comunidade escolar nas celebrações do período.