Mendonça confirma encontro com Vorcaro para tratar de precatórios

Ministro do STF diz que recebeu ex-dono do Banco Master uma vez, em março de 2025, e que conversa ficou restrita a processo em julgamento



O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou que se reuniu com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, em março de 2025. Segundo o gabinete do magistrado, o encontro ocorreu a pedido do empresário e teve como único assunto uma ação relacionada a precatórios que estava em análise no Supremo.

De acordo com a assessoria de Mendonça, Vorcaro foi recebido apenas uma vez e o ministro se limitou a ouvi-lo. No mesmo mês, Mendonça também recebeu Ciro Soares, advogado do ex-banqueiro.

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro indicam que Soares teria atuado na aproximação entre o empresário e o ministro. Em um áudio, o advogado afirma que Mendonça queria receber Vorcaro e diz ter conversado com o magistrado sobre a situação envolvendo o Banco Central.

Em outro trecho, Soares afirma que Mendonça tinha conhecimento do caso e menciona a participação do deputado Cezinha de Madureira (PL-SP) na articulação.

“O André Mendonça disse que quer te receber junto comigo”, afirmou o advogado no áudio. Segundo ele, o ministro teria sido informado sobre a situação do Banco Central antes do encontro.

Procurado sobre os diálogos, o gabinete de Mendonça afirmou que o ministro não comenta conversas privadas entre terceiros e, por isso, não pode confirmar o conteúdo dos áudios.

Em nota, a assessoria do ministro reiterou que o assunto tratado com Vorcaro foi a Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976, que discutia créditos de precatórios de interesse do Banco Master. O gabinete destacou ainda que, na data da reunião, o processo estava com pedido de vista de outro ministro.

A nota também afirma que a decisão de Mendonça no processo foi contrária à posição defendida por Vorcaro. O ministro se tornou relator do caso envolvendo o Banco Master em fevereiro de 2026, após Dias Toffoli deixar a função.