Setembro Verde começa com programação voltada à inclusão e direitos das pessoas com deficiência

Abertura da campanha reuniu instituições, associações e famílias e marcou o início de atividades voltadas à inclusão e à acessibilidade

Com um olhar voltado para o cuidado, o respeito e a garantia de oportunidades para todos, a presidente de honra do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), primeira-dama Thaisa Cidade, participou, nesta segunda-feira (2/09), da abertura do Setembro Verde, campanha voltada aos direitos, à inclusão e à participação social das pessoas com deficiência (PcD). O evento aconteceu no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, e reuniu instituições, associações e famílias que atuam e vivenciam diariamente essa causa.

Durante a abertura, Thaisa Cidade destacou que falar de inclusão também significa combater o capacitismo e construir, no dia a dia, uma sociedade em que ninguém seja deixado para trás.

“O Setembro Verde reforça a luta pela inclusão e contra o capacitismo. O Governo do Estado do Amazonas tem essa preocupação com a causa e tem aberto várias portas para a inclusão e para o cuidado com as pessoas com deficiência, por meio de iniciativas como os CAICs TEA e o Juventude TEA”, afirmou.

Para a primeira-dama, a inclusão precisa acontecer de forma ampla, chegando aos espaços onde as pessoas vivem, convivem, se divertem, aprendem e constroem suas histórias. Nesse sentido, tornar a cultura e os espaços públicos mais acessíveis também é uma forma de garantir pertencimento.

“Além disso, espaços históricos e culturais, como o Teatro Amazonas, já incorporam a inclusão em suas ações, abrindo caminhos para que a nossa cultura seja cada vez mais acessível a todos”, destacou.

Inclusão se constrói com escuta e parceria

A abertura do Setembro Verde também foi marcada pela presença de institutos, associações e organizações que conhecem de perto as necessidades, os desafios e as conquistas das pessoas com deficiência e de suas famílias.

Para Thaisa Cidade, essa aproximação é essencial para que as políticas públicas sejam construídas com mais sensibilidade e estejam cada vez mais conectadas à realidade de quem precisa delas.

“É assim que o Governo do Amazonas deve trabalhar: em parceria com as associações e instituições que conhecem de perto essa realidade, para cuidar cada vez melhor das nossas crianças, jovens e adultos com deficiência. A inclusão precisa ser construída por todos nós”, afirmou.

Programação do Setembro Verde

Ao longo do mês, uma série de atividades será realizada nos núcleos do projeto Amazonas +Inclusivo, instalados nos Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola. A programação inclui ações de esporte, cultura, lazer, convivência e orientação, criando oportunidades para que pessoas com deficiência e suas famílias tenham momentos de integração, bem-estar e fortalecimento de vínculos.

Os núcleos do Amazonas +Inclusivo receberão atividades voltadas à convivência, ao esporte, à cultura, ao lazer e à conscientização. A iniciativa também contribui para aproximar famílias, fortalecer vínculos comunitários e ampliar o diálogo sobre acessibilidade e respeito.