Na Aleam, Yara Lins apresenta proposta para regular data-base dos servidores do TCE

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, esteve na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quarta-feira (2), para tratar da data-base dos servidores da Corte de Contas. Na ocasião, ela entregou ao presidente da Aleam, deputado Adjuto Afonso, o projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal.

O projeto prevê a aplicação do índice de 4,72% na revisão dos vencimentos e proventos.

A presidente Yara Amazônia Lins destacou que a revisão representa o reconhecimento do direito dos servidores à data-base, conforme previsto na legislação. “Estamos aqui na Casa Legislativa com o presidente, deputado Adjuto Afonso, para trazer o projeto da data-base. É o reconhecimento aos servidores para que eles possam ter o índice de reajuste de acordo com a lei”, afirmou.

Durante o encontro, o presidente da Assembleia Legislativa afirmou que a Casa dará andamento à proposta para que ela possa ser apreciada pelos deputados. Segundo Adjuto Afonso, há possibilidade de que a matéria seja votada já na próxima semana e, caso aprovada, possa ser incluída na folha de pagamento de setembro.

“É um prazer muito grande estar recebendo a conselheira-presidente do Tribunal de Contas. Vamos providenciar para ver se na próxima semana a gente já aprova o projeto que reajusta o salário dos funcionários do TCE, para que seja incluído já na folha de setembro”, afirmou o presidente da Aleam.