Juiz de Mendonça ouve Vorcaro sem presença da PF

Depoimento tratou da atuação da Polícia Federal e das tentativas de acordo de delação do ex-banqueiro

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi ouvido na semana passada pelo juiz assessor do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), sem a presença de representantes da Polícia Federal (PF).

Segundo apuração, o depoimento não abordou uma possível relação entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. O foco foi a atuação da PF nas investigações, principalmente do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

Também foi discutida a suposta resistência da Polícia Federal em avançar com uma delação premiada de Vorcaro. A defesa aguarda há 20 dias uma resposta da corporação sobre uma terceira tentativa de acordo.

Em junho, a PF havia recusado uma segunda proposta de delação. Na ocasião, pessoas próximas ao ex-banqueiro avaliavam que a corporação não tinha interesse em firmar um acordo de colaboração com ele.

Procurado, o advogado de Vorcaro, Daniel Bialsky, afirmou que a defesa não irá se manifestar.