Áudio mostra Nikolas pedindo ajuda a Vorcaro para liberar ativo de minério

Mensagem enviada em março de 2025 cita ex-assessor do deputado e pedido de intermediação junto ao então banqueiro

Áudios obtidos pela Polícia Federal mostram que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) procurou Daniel Vorcaro, então controlador do Banco Master, em março de 2025 para pedir ajuda em uma negociação envolvendo um ativo de minério.

Na conversa, revelada pelo ICL Notícias e confirmada pela CNN, Nikolas chama Vorcaro de “Dani” e afirma que gostaria de ter mais proximidade com o então banqueiro. O deputado apresenta o advogado Thiago Rodrigues de Faria, que havia sido seu assessor, como um amigo e pede que Vorcaro avalie a situação.

Segundo Nikolas, Faria tinha um ativo minerário que já havia passado pela análise técnica de uma empresa ligada a Vorcaro, mas aguardava uma definição. O deputado afirma que não sabia detalhes da negociação, mas se ofereceu para fazer a ponte entre os dois.

Vorcaro respondeu ao deputado por meio de um áudio de visualização única, que não ficou registrado no histórico da conversa. Na sequência, Nikolas agradeceu e enviou o contato de Thiago Faria. Vorcaro respondeu: “Amém irmão”.

O deputado também sugeriu um encontro entre os dois. Em 1º de abril de 2025, Nikolas informou que Faria estaria em Brasília e poderia se encontrar com Vorcaro a qualquer horário. No dia seguinte, o então banqueiro respondeu: “deixa comigo”.

Nikolas confirmou que conversou com Vorcaro, mas negou ter qualquer relação pessoal ou financeira com ele. O deputado afirmou que nunca recebeu dinheiro do ex-banqueiro e disse que não houve qualquer irregularidade na conversa.

Em outro episódio envolvendo os dois, Nikolas utilizou, em 2022, uma aeronave ligada a Vorcaro durante a campanha para o então presidente Jair Bolsonaro (PL). O jatinho foi usado na iniciativa “Juventude pelo Brasil”, que passou por pelo menos 9 estados e pelo Distrito Federal.

Em março deste ano, Nikolas afirmou que, na época, não sabia quem era o proprietário da aeronave. Em maio, o Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou uma representação apresentada pelo Ministério Público que questionava o uso do jatinho durante as eleições de 2022.