Dólar cai e Ibovespa sobe com mercado atento à política

Investidores acompanham pesquisa eleitoral, agenda do Congresso e novos dados da economia brasileira e dos EUA



O dólar opera em queda nesta quarta-feira (2), enquanto o Ibovespa registra alta, em um dia marcado pela divulgação de indicadores econômicos e por acontecimentos no cenário político. Por volta das 10h40, a moeda norte-americana era negociada a R$ 5,1403, com baixa de 0,30%. O principal índice da Bolsa brasileira avançava 1,18%, aos 181.848 pontos.

Na terça-feira (1º), o dólar caiu 0,47%, encerrando o pregão a R$ 5,1556. O Ibovespa teve alta de 1,30% e fechou aos 179.722 pontos.

No ambiente político, investidores acompanham os desdobramentos da divulgação de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O mercado também repercute a nova pesquisa Quaest sobre a eleição presidencial de 2026.

No Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado analisa nesta quarta-feira a PEC que prevê o fim da escala 6×1 e a PEC da Segurança Pública. Os senadores também podem votar o projeto que trata do fim da chamada “taxa das blusinhas”.

Na agenda econômica, o IBGE informou que a produção industrial brasileira cresceu 0,2% em julho, na comparação com junho. Em relação a julho de 2025, porém, houve queda de 0,5%. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que projetava alta de 0,6% na comparação mensal.