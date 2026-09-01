Flávio Bolsonaro confirma visita a Manaus em setembro

Presidenciável do PL terá agenda política na capital amazonense no dia 12 e deve retornar a Brasília na mesma data

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) estará em Manaus no dia 12 de setembro para cumprir compromissos políticos relacionados às eleições de 2026. A visita também deverá incluir atividades de apoio à candidatura da Professora Maria do Carmo (PL) ao Governo do Amazonas.

Segundo a assessoria do candidato, Flávio Bolsonaro deve chegar à capital amazonense na noite de 11 de setembro. No dia seguinte, a previsão é que participe de reuniões e eventos com lideranças do PL, integrantes da legenda e apoiadores. O retorno para Brasília está previsto ainda no dia 12.

A visita foi confirmada pelo próprio presidenciável durante uma ligação com Professora Maria do Carmo. Até o momento, o PL ainda não informou os horários, locais e detalhes dos compromissos que serão realizados em Manaus.

A passagem pelo Amazonas ocorre durante a campanha eleitoral e deverá ser utilizada pelo partido para reforçar as candidaturas da legenda no estado. A agenda também deve ampliar a presença de Flávio Bolsonaro entre lideranças e apoiadores amazonenses durante a disputa pela Presidência.

Existe ainda a expectativa de que o candidato apresente propostas de sua campanha nacional e participe de atos políticos ao lado de integrantes do PL no Amazonas. A programação oficial deverá ser divulgada pelo partido nos próximos dias.