Marcelo Ramos assume coordenação da campanha de Lula no Amazonas

Presidente nacional do PT, Edinho Silva, confirmou a escolha e afirmou que decisão teve aval do presidente Lula

O ex-deputado Marcelo Ramos será o coordenador da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição no Amazonas. A escolha foi confirmada nesta terça-feira (1º de setembro) pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva.

Segundo o dirigente petista, a definição ocorreu após conversas com Lula e com a direção do partido no Amazonas. Edinho afirmou que partiu dele o pedido para que Ramos assumisse a função.

Edinho Silva afirmou que a intenção é garantir uma campanha organizada e forte para Lula no Amazonas.

