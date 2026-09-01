Moraes editou contrato de R$ 131 milhões entre esposa e Banco Master

Escritório de Viviane Barci de Moraes confirmou que ministro teve acesso à minuta antes da assinatura do acordo com Daniel Vorcaro

O escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou que o magistrado teve acesso ao contrato de R$ 131 milhões firmado com o Banco Master, de propriedade do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A confirmação ocorreu após o jornal O Estado de S. Paulo divulgar, nesta terça-feira (1º), que os metadados do arquivo enviado a Vorcaro pelo WhatsApp indicam que as últimas alterações no documento foram feitas por um usuário identificado como “Ministro Alexandre de Moraes”.

Em nota, o escritório afirmou que o setor de compliance consultou o ministro, na condição de marido da sócia-diretora, para verificar se havia algum impedimento legal para a contratação. Entre os pontos analisados estavam possíveis processos no STF sob relatoria de Moraes ou julgamentos que pudessem envolver interesses do Banco Master.

Segundo a banca, após analisar a minuta, o ministro concluiu que não havia impedimentos para a assinatura do contrato. O escritório também declarou que Moraes nunca julgou uma ação envolvendo o Banco Master e que, por isso, o acordo foi firmado e os serviços jurídicos foram prestados.

A contratação, no valor de R$ 131 milhões, foi realizada entre o escritório de Viviane e o Banco Master, instituição que tinha Daniel Vorcaro como controlador.