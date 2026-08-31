Governador lança ‘Operação Bairro Seguro’e reforça efetivo com mais de 500 alunos soldados

Cidade acompanhou o início do estágio operacional supervisionado dos futuros policiais militares, que atuarão em ação integrada das Forças de Segurança em todas as zonas de Manaus

O governador Roberto Cidade lançou, na manhã desta segunda-feira (31/08), a Operação Bairro Seguro e Ocupação, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que reúne as Forças de Segurança do Estado em uma ação integrada em todas as zonas de Manaus. Durante a solenidade, o governador também acompanhou o início do estágio operacional supervisionado de mais de 500 alunos soldados da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

“Hoje, nós damos mais um passo no fortalecimento da Segurança Pública do Amazonas, ampliando o nosso efetivo. Teremos mais de 500 alunos soldados em todas as zonas da cidade de Manaus, percorrendo os bairros. Estaremos presentes nas zonas mais distantes, nas ruas mais estreitas, nas vielas e em todos os bairros da cidade de Manaus, com as nossas viaturas. Isso é fruto de um trabalho com muita dedicação e compromisso dos nossos secretários e da nossa gestão”, afirmou o governador.

A Operação Bairro Seguro e Ocupação reúne as Forças de Segurança do Amazonas em ações integradas de prevenção e combate à criminalidade, com reforço do policiamento e presença ostensiva em pontos estratégicos da capital. A iniciativa combina duas frentes de atuação: a Operação Ocupação, direcionada às áreas indicadas pelos dados de criminalidade, e o Bairro Seguro, voltado ao policiamento preventivo e ostensivo nos bairros.

“Todas as Forças de Segurança estarão integradas nas duas operações. A Ocupação atuará no combate ao crime organizado, com viaturas do Bope, Rocam e Core, com base nas manchas criminais. Já a Operação Bairro Seguro contará com policiamento preventivo e ostensivo, com mais de 500 alunos soldados e 120 alunos oficiais, em todas as zonas de Manaus”, destacou o secretário de Estado de Segurança Pública, Anézio Paiva.

Os mais de 500 alunos soldados da PMAM atuarão sob supervisão durante o estágio operacional, colocando em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da formação. Também serão empregados 120 cadetes da PMAM, que atuarão nas viaturas e na supervisão das atividades desenvolvidas pelos alunos soldados.

Os futuros oficiais serão distribuídos em dois turnos de serviço, acompanhando as equipes e contribuindo para a coordenação das ações em campo. Durante o estágio, os alunos soldados terão a oportunidade de desenvolver atividades de patrulhamento, abordagem e atendimento ao cidadão, sempre acompanhados por policiais militares mais experientes.

Para o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, a participação dos alunos na operação representa uma etapa importante da formação profissional e amplia a atuação do efetivo nas ruas.

“Hoje, os mais de 500 alunos soldados iniciam o estágio operacional, colocando em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação, sob a supervisão de oficiais, praças mais experientes e alunos oficiais. Com a integração das Forças de Segurança nas operações Bairro Seguro e Ocupação, eles atuarão em áreas de maior necessidade e circulação de pessoas, reforçando a presença da Polícia Militar”, afirmou.

A PMAM empregará diferentes modalidades de policiamento, incluindo patrulhamento a pé e motorizado, em viaturas de duas e quatro rodas. Do total de alunos soldados empregados na operação, 286 atuarão no radiopatrulhamento a pé, em áreas de grande circulação de pessoas.

Outros 160 alunos soldados atuarão em viaturas posicionadas nos Pontos de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCVs), distribuídos em locais estratégicos de todas as zonas da capital. Outros 55 alunos soldados participarão do estágio de radiopatrulhamento motorizado de duas rodas, integrados ao efetivo das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Atuação integrada

A Operação Bairro Seguro e Ocupação contará com a participação integrada das Forças de Segurança do Amazonas, reunindo ações da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e demais órgãos envolvidos no sistema de segurança pública.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga, destacou a atuação conjunta das corporações durante a operação.

“A Polícia Civil vai trabalhar ombreada com a Polícia Militar. O nosso time tático vai para as ruas fazer esse trabalho ostensivo junto com a nossa PM para que, dessa forma integrada, a gente consiga combater o crime na capital. É sempre importante que nós tenhamos o aumento do efetivo para combater a criminalidade e, quanto mais policiais, mais efetivo será o nosso trabalho”, assinalou o delegado-geral da PC-AM.

Com atuação na proteção ambiental e no suporte operacional às ações de segurança pública, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também integra a operação. O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleiso Muniz, explicou a atuação da corporação tanto na preservação da Amazônia quanto no apoio às operações de segurança em Manaus.

“O Corpo de Bombeiros também tem um efetivo concluindo a formação. Parte desse efetivo foi destinada ao sul do Amazonas para atuar no combate aos ilícitos ambientais e às queimadas ilegais. Na capital, reforçamos o efetivo, principalmente nas ambulâncias que apoiam as operações policiais”, ressaltou o comandante-geral do CBMAM.