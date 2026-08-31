Focus reduz previsão de inflação e PIB para 2026

Mercado estima IPCA em 5,01% e crescimento de 1,92% da economia neste ano; para 2027, projeção de inflação sobe pela 3ª semana seguida

Analista s do mercado financeiro reduziram novamente as projeções para a inflação e o crescimento da economia brasileira em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (31).

A estimativa para o IPCA, índice oficial de inflação, passou de 5,02% para 5,01%. A previsão continua acima da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

A projeção para o PIB também foi revisada. O mercado agora espera crescimento de 1,92% em 2026, contra 1,95% na semana anterior.

Para a taxa Selic, os analistas mantiveram a previsão de 13,75% ao ano no fim de 2026. A projeção considera um novo corte de 0,25 ponto percentual na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de setembro. Atualmente, a taxa básica de juros está em 14% ao ano.A estimativa para o dólar no fim deste ano permaneceu em R$ 5,20.

Para 2027, o cenário projetado pelo mercado é de inflação mais elevada. A previsão para o IPCA subiu de 4,25% para 4,28%, na 3ª semana consecutiva de alta.

A expectativa de crescimento do PIB em 2027 permaneceu em 1,5%. Para a Selic, os analistas mantiveram a projeção de 12% ao ano, previsão que se repete há 11 semanas. A estimativa para o dólar também foi mantida em R$ 5,30.