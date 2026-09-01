STF derruba perfis de Renan Santos nas redes sociais

Decisão de Dias Toffoli também suspende recursos do Fundo Eleitoral e impede candidato do Missão de participar de debates

Os perfis oficiais de Renan Santos, candidato à Presidência da República pelo Missão, foram retirados do ar após uma decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). As contas da campanha foram derrubadas pela Meta, TikTok e YouTube.

A decisão ocorreu após Toffoli apontar irregularidades no registro das redes sociais da chapa. Renan Santos e o candidato a vice, Aroldo Medina, haviam informado inicialmente apenas um site e um perfil na rede X à Justiça Eleitoral. Outras contas foram declaradas posteriormente.

Para o ministro, a comunicação fora do prazo configurou uma “omissão estratégica” e dificultou a fiscalização da propaganda eleitoral.

Além da retirada dos perfis, Toffoli determinou a suspensão dos repasses do Fundo Eleitoral e proibiu a utilização de recursos públicos que já tenham sido recebidos pela campanha. A chapa também ficou impedida de participar de debates em rádio, televisão, podcasts e outras plataformas.

Com a decisão, a campanha poderá manter apenas o site e a conta no X que foram informados dentro do prazo estabelecido.

Em áudio enviado a apoiadores, Renan afirmou que outras plataformas também poderiam ser atingidas pela determinação. O candidato citou o Instagram, Facebook, TikTok e YouTube e disse não saber se serviços como Kwai e WhatsApp também seriam afetados.