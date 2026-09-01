Manaus registra novo recorde de calor e chega a 37,3°C

Temperatura desta segunda-feira (31) supera a marca de 37,1°C registrada em agosto e pode ser ultrapassada novamente nos próximos dias

Manaus registrou nesta segunda-feira (31) a maior temperatura do ano até agora. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros chegaram a 37,3°C na capital amazonense.

A marca supera os 37,1°C registrados em 25 de agosto, que até então representavam a maior temperatura de 2026. As 5 maiores máximas do ano em Manaus foram registradas durante agosto, com 36,9°C no dia 26, 36,3°C no dia 11 e 36,2°C no dia 10.

O calor deve continuar intenso em setembro. Previsões do Inmet indicam temperaturas acima de 40°C em Manaus durante a primeira semana do mês, com possibilidade de os termômetros alcançarem 42°C.

O novo recorde ocorre durante o chamado verão amazônico, período marcado pela redução das chuvas e pela elevação das temperaturas na região.