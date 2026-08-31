Dólar cai e Ibovespa sobe em meio à tensão entre EUA e Irã

Mercado financeiro acompanha avanço do petróleo e as discussões sobre o Orçamento de 2027 no Brasil

O dólar opera em queda nesta segunda-feira (31), enquanto o Ibovespa avança, em um cenário marcado pela nova escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã e pela agenda econômica brasileira.

Por volta das 10h25, o dólar recuava 0,59%, cotado a R$ 5,1655. No mesmo horário, o Ibovespa subia 1,57%, aos 178.427 pontos.

No exterior, os investidores acompanham os novos confrontos entre EUA e Irã, que aumentaram as preocupações sobre a oferta global de petróleo e os impactos sobre a inflação. Por volta das 8h20, o petróleo Brent avançava 3,26%, a US$ 90,97 por barril, enquanto o WTI subia 3,49%, a US$ 86,31.

A preocupação aumentou após os Estados Unidos atacarem dois lançadores na Ilha de Larak, no Estreito de Ormuz. O Irã afirmou ter respondido com ataques contra duas bases aéreas americanas na Jordânia. A região é uma das principais rotas para o transporte de petróleo e registrou apenas 5 navios de carga por dia durante o fim de semana, segundo dados de navegação.

No Brasil, os mercados também acompanham a apresentação do projeto do Orçamento de 2027 ao Congresso. A Câmara deve analisar ainda propostas relacionadas à escala 6×1 e ao fim da chamada “taxa das blusinhas”. Ministros participam ao longo do dia de reuniões e eventos relacionados ao Orçamento e às negociações comerciais com os Estados Unidos.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa de um evento do BTG Pactual, enquanto o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, deve falar sobre o projeto para 2027. No exterior, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de uma reunião do G20 com ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais.

Na sexta-feira (28), o Ibovespa fechou em alta de 0,30%, aos 175.665 pontos, enquanto o dólar avançou 0,66%, encerrando o dia cotado a R$ 5,1959.

Nos mercados internacionais, os índices futuros de Nova York operavam em baixa. O Dow Jones recuava 0,18%, o S&P 500 caía 0,17% e o Nasdaq tinha queda de 0,10%. Na Europa, o STOXX 600 estava praticamente estável, com baixa de 0,02%. O DAX, de Frankfurt, recuava 0,63%, enquanto o CAC 40, de Paris, avançava 0,21%, e o FTSE 100, de Londres, subia 0,29%.

Na Ásia, as bolsas chinesas encerraram o pregão em alta. O índice de Xangai subiu 0,86%, aos 3.986 pontos, e o CSI300 avançou 0,35%, aos 4.625 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,07%, aos 25.566 pontos. Já o Nikkei, de Tóquio, recuou 0,14%, aos 66.311 pontos.