Cury aparece com 34% em cenário no 2º turno contra Lula

Presidente marca 42% contra 41% do senador; Augusto Cury aparece com 34% diante de 40% de Lula

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2) apresentou, pela primeira vez, um cenário de 2º turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o escritor Augusto Cury (Avante). No confronto, Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Cury registra 34%.

Outros 21% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo ou que não pretendem votar. Os indecisos somam 5%.

Cury vem ganhando espaço nas pesquisas de intenção de voto. O escritor alcançou dois dígitos pela terceira vez em levantamentos de primeiro turno e foi o único nome da chamada terceira via a ultrapassar essa marca.

Na pesquisa Nexus/BTG divulgada na segunda-feira (31), ele avançou 9 pontos percentuais. Já o Real Time Big Data, divulgado na terça-feira (1º), também registrou Cury na faixa dos dois dígitos nos cenários analisados.

No confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL), o presidente aparece com 42%, enquanto o senador registra 41%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Nesse cenário, 13% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo ou que não pretendem votar. Outros 4% estão indecisos.

A Quaest ouviu 2.004 eleitores entre 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.