PGR fecha delação com empresário ligado ao caso “Dark Horse”

Antonio Carlos Freixo Júnior é dono de empresa que teria participado de repasses para o fundo responsável por administrar recursos do filme

A Procuradoria-Geral da República (PGR) fechou um acordo de delação premiada com o empresário Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, dono da Entre Investimentos e Participações.

Segundo as investigações, a empresa teria sido utilizada para repasses feitos pelo banqueiro Daniel Vorcaro para financiar “Dark Horse”, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os recursos eram enviados ao Havengate Development Fund, fundo sediado no Texas que administrava o dinheiro destinado ao filme e encaminhava os valores à Go Up Entertainment, produtora responsável pela obra. Um dos administradores do fundo seria Paulo Calixto, advogado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

O acordo de Freixo é o primeiro relacionado ao caso “Dark Horse” e o segundo ligado às investigações sobre as fraudes envolvendo o Banco Master. O empresário João Carlos Mansur, dono da gestora Reag, também firmou delação com a PGR.

Agora, a colaboração será encaminhada ao ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF) e das investigações sobre o financiamento do filme. Caberá a ele avaliar a homologação do acordo.

As investigações apuram possíveis irregularidades no financiamento de “Dark Horse” e se os valores repassados por Vorcaro foram integralmente destinados à produção. Uma das suspeitas é que parte do dinheiro tenha chegado a Eduardo Bolsonaro, que nega ter recebido recursos.

Os pagamentos feitos por Vorcaro para a produção do filme foram negociados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência.