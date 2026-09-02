Em Manaus, Roberto Cidade mobiliza mais de 6 mil apoiadores em reuniões sobre educação, segurança e inclusão

Encontros no Parque das Laranjeiras, Flores e Jorge Teixeira reuniram representantes de diferentes segmentos

O governador e candidato à reeleição Roberto Cidade (União Progressista) apresentou algumas das 44 propostas do seu Plano de Governo durante encontros com apoiadores nos bairros Parque das Laranjeiras, Flores e Jorge Teixeira, nas zonas Centro-Sul e Leste de Manaus, respectivamente. As mobilizações reuniram mais de seis mil pessoas.

“É uma oportunidade para apresentar nossas propostas, nossos compromissos, as nossas ideias para continuar governando o Amazonas com muito carinho, amor, respeito, dedicação e vontade de trabalhar pelo nosso povo! É 44”, disse o governador, ao lado da primeira-dama Thaisa Cidade.

Educação

Durante a mobilização com representantes da educação do estado, no Parque das Laranjeiras, o governador falou sobre alguns avanços na área, com destaque para o anúncio do maior concurso da história, com 7.862 vagas.

Para uma plateia de mais de 700 profissionais, da capital e do interior, o governador Cidade falou ainda sobre a criação do Cetam 5.0, com cursos profissionalizantes em Inteligência Artificial (IA) para jovens.

“Nós avançamos em muitos aspectos. Tenho consciência de que temos muitos desafios, no entanto, isso não me faz recuar. Pelo contrário, me deixa ainda mais otimista e motivado a trabalhar para fazer as mudanças de que a educação do Amazonas precisa”, declarou.

Corpo a corpo nas zonas Centro-Sul e Leste de Manaus

No corpo a corpo, nos bairros Flores e Jorge Teixeira, o governador explicou como irá ampliar o valor do Auxílio Estadual Permanente para R$ 250 e dobrar o valor para mães e pais atípicos. Cidade também falou sobre a criação de novos Centros de Atenção Integral à Criança com Transtorno do Espectro Autista (Caics TEA) no Amazonas e a implantação do Centro TEA Amazonas, com estrutura multidisciplinar e espaços voltados ao desenvolvimento, à inclusão e à convivência das famílias.

Na Segurança Pública, Roberto Cidade falou das medidas previstas para os próximos quatro anos, dentre elas a ampliação do efetivo das forças de segurança na capital e no interior, a criação da Muralha Digital, com expansão para os municípios, e o fortalecimento das ações de combate ao tráfico de drogas, além da parceria com as prefeituras para treinamento e estruturação das Guardas Municipais.

Aprovação da população

Moradora da comunidade Parque das Nações, no bairro Flores, Raimundo Nonata Soares destacou a atuação de Roberto Cidade à frente do Governo. Para ela, Cidade representa um futuro melhor para o Estado.

“A gente tem que ter uma renovação, e ele já provou que pode fazer o nosso Amazonas crescer ainda mais”, declarou.

“Eu acho que ele é o mais preparado no momento. Ele tem feito aquilo que em quatro anos não fizeram e está acelerando, principalmente, para diminuir a fila da saúde, que é o que mais importa para a gente”, afirmou Rosa Gondim, 40, moradora do bairro Jorge Teixeira.

A coligação “União Pelo Amazonas” é formada pela Federação União Progressista, Podemos e PSB, partido do atual vice-governador e candidato à reeleição, Serafim Corrêa. O ex-governador e candidato ao Senado, Wilson Lima; o ex-vice-governador e candidato a deputado federal, Tadeu de Souza; e os deputados estaduais e candidatos à reeleição Adjuto Afonso e Mário César Filho também participaram das agendas.