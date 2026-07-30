Ministro da educação visita obras na UFAM e IFAM

Leonardo Barchini acompanha a construção da Faculdade de Odontologia e conhece novas tecnologias aplicadas à agricultura nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, dia 30, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, realiza uma série de compromissos oficiais na capital amazonense. A programação tem início às 13h, quando a comitiva federal inspeciona o andamento das obras da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Amazonas.

O novo prédio contará com 4 andares projetados para abrigar salas de aula, espaços para o corpo docente, laboratórios dedicados ao ensino e à pesquisa, além de toda a infraestrutura da área administrativa.

Na sequência, às 15h, o ministro se desloca para a unidade da Zona Leste do Instituto Federal do Amazonas. No local, a equipe governamental vai percorrer o Centro de Tecnologia, Desenvolvimento e Inovação da instituição de ensino.

Durante a passagem pelas instalações, serão apresentadas diversas iniciativas tecnológicas, com destaque especial para um projeto de inovação focado no uso de robótica móvel voltada para o setor agrícola.