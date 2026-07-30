Omar Aziz vai investir em cursos de qualificação para novo ciclo de crescimento da Zona Franca

O pré-candidato ao Governo do Amazonas, senador Omar Aziz, defendeu nesta quarta-feira (29), durante encontro com moradores e apoiadores na Praça 14, zona Sul de Manaus, o fortalecimento da qualificação profissional como estratégia para preparar a juventude amazonense para as novas oportunidades de emprego previstas com a expansão da Zona Franca de Manaus. Segundo ele, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) terá papel central na formação da mão de obra para atender às demandas do mercado.

“Hoje existem 220 novas empresas para se instalar no Distrito Industrial ou em algum lugar da cidade de Manaus. São empregos que vão ser gerados por causa da reforma tributária. Emprego para você, para o seu filho e para a sua filha, para que tenham renda, possam estudar e prosperar na vida”, afirmou.

Omar defende que o Amazonas vive um novo momento de atração de investimentos, impulsionado pela segurança jurídica proporcionada à Zona Franca de Manaus após a regulamentação da reforma tributária. Para ele, o Estado precisa aproveitar esse cenário investindo na formação de profissionais capacitados para ocupar as vagas que deverão ser abertas nos próximos anos.

As propostas também fazem parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas, que prevê o fortalecimento da educação profissional, da ciência, da tecnologia e da inovação como instrumentos para ampliar a qualificação da mão de obra e apoiar o desenvolvimento econômico do Estado. O documento ainda propõe aproximar a formação técnica das demandas do Polo Industrial de Manaus e das novas oportunidades criadas pela economia digital.

Ao falar sobre as transformações no mercado de trabalho, Omar afirmou que o avanço das novas tecnologias amplia as possibilidades de geração de renda para os jovens e reforça a necessidade de investimentos em capacitação.

“Hoje tem jovem de 19 ou 20 anos ganhando dinheiro dentro de casa com inteligência artificial e internet. Não pense que seu filho não pode fazer a mesma coisa. Ninguém é mais inteligente que ninguém. O que falta é oportunidade. Se a gente qualificar esse jovem, ele vai ter o próprio negócio ou um bom emprego para ajudar a família”, destacou.

Cetam

Omar defende também que o Cetam deverá ampliar a oferta de cursos alinhados às necessidades do mercado e às profissões ligadas às novas tecnologias.

“O Cetam vai voltar a funcionar como funcionava. Nós vamos qualificar nossos jovens para as novas profissões e para as oportunidades criadas pela tecnologia. O que falta para muitos deles não é capacidade, é oportunidade”, disse.

Além da qualificação profissional, Omar também destacou a ampliação das escolas de tempo integral como forma de manter os estudantes por mais tempo no ambiente escolar e ampliar as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.



Foto: Tadeu Rocha