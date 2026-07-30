Comércio amazonense alcança R$ 84,4 bilhões de faturamento em 2024

Novo levantamento do IBGE inclui todos os municípios do estado e destaca a força do varejo na região Norte

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta quarta-feira, dia 29, os dados da Pesquisa Anual do Comércio referente ao ano de 2024. A partir de uma nova metodologia baseada no eSocial, o estudo ampliou sua cobertura e passou a investigar todos os municípios do Amazonas pela primeira vez.

Os números mostram que o comércio do estado atingiu uma receita bruta de revenda de R$ 84,4 bilhões. O órgão destaca que essa alteração de formato inaugura uma nova série histórica, o que impede a comparação direta com os resultados de anos anteriores.

O levantamento filtrou apenas os negócios com CNPJ regular e atividade comercial principal, deixando de fora categorias como microempreendedores individuais, ambulantes e oficinas. Sob esses critérios, o Amazonas contabilizou 14.355 empresas e 16.732 unidades locais ativas, gerando uma margem de comercialização de R$ 19,6 bilhões.

O setor varejista liderou o desempenho local com R$ 42,8 bilhões, seguido pelo segmento atacadista com R$ 31,1 bilhões e pelo comércio de veículos e motocicletas com R$ 10,6 bilhões.

No aspecto trabalhista, o comércio amazonense encerrou 2024 empregando 114.723 pessoas, o que resultou no pagamento de R$ 3,33 bilhões em salários e remunerações. No cenário regional, o estado garantiu a segunda posição na Região Norte tanto em faturamento quanto em geração de empregos, respondendo por 18,8% da receita bruta e 21% do pessoal ocupado.

O resultado financeiro do Amazonas ficou atrás apenas do Pará, que registrou R$ 194,7 bilhões, e logo à frente de Rondônia, com R$ 83,3 bilhões.

Em âmbito nacional, o estudo mapeou 1,6 milhão de empresas comerciais. Juntas, elas empregam 10,6 milhões de trabalhadores e geraram uma receita operacional líquida de R$ 7,7 trilhões no país inteiro, sendo R$ 449,9 bilhões referentes à soma de todos os estados da Região Norte.