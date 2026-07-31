Roberto Cidade promete ampliar acesso à água e fortalecer a economia do Amazonas

Candidato à reeleição discursa para 15.000 pessoas em Manaus e destaca a perfuração de poços e o uso da reforma tributária para gerar empregos.

Em um ato de campanha realizado na noite de quinta-feira, dia 30, na Avenida das Torres, zona norte de Manaus, o governador e candidato à reeleição Roberto Cidade, do partido União Brasil, reuniu cerca de 15.000 eleitores.

Durante o discurso, o político firmou o compromisso de melhorar o abastecimento hídrico no interior do estado. A principal medida anunciada para resolver a dificuldade de acesso à água potável em diversas comunidades é a perfuração de novos poços artesianos.

Apesar de não detalhar as políticas públicas específicas, o candidato também apresentou suas metas para a economia local. Ele planeja aproveitar as oportunidades geradas pela reforma tributária para fortalecer o Polo Industrial de Manaus e alavancar a criação de postos de trabalho. Para reduzir a dependência histórica de um único setor, a proposta do governador inclui incentivar novas matrizes econômicas, diversificando as atividades produtivas de toda a região.