1ª Promotora de Justiça trans do Brasil toma posse no Amazonas

Fabi Diniz de Queiroz Pilate assume o cargo no MPAM e destaca a diversidade como pilar para o fortalecimento da democracia.

A 1ª promotora de Justiça trans do Brasil, Fabi Diniz de Queiroz Pilate, toma posse no cargo nesta sexta-feira, dia 31, em Manaus. A solenidade ocorre às 17h na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste da capital. A cerimônia é organizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, que também empossa outros 5 aprovados em concurso público.

Sobre a conquista, Fabi ressaltou que a posse simboliza um passo importante para a população trans, que historicamente enfrenta barreiras no exercício de direitos básicos.

A nova promotora afirmou que o fortalecimento das instituições democráticas depende de uma composição plural que reflita a sociedade brasileira. O Ministério Público amazonense considerou a posse um marco histórico para o aumento da representatividade no sistema judiciário.

A solenidade será conduzida pela procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, com a presença de familiares, autoridades e membros do órgão.

Ao projetar sua trajetória profissional, Fabi afirmou que pretende atuar com rigor técnico, independência e respeito à ordem jurídica, destacando que suas funções abrangerão todo o conjunto de obrigações constitucionais do Ministério Público, indo além das pautas ligadas à comunidade trans.