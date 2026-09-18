Envira avança na constituição do Fórum Municipal de Educação

Ciclo de oficinas culmina em assembleia e marca novo momento de participação social na educação do município

Envira viveu, entre os dias 15 e 17 de setembro de 2026, um importante processo de mobilização e construção coletiva voltado à educação municipal. A programação contou com dois dias de oficinas, reunindo momentos de estudo, diálogo e orientação, e teve como culminância a Assembleia para Constituição do Fórum Municipal de Educação de Envira, realizada no dia 17, no Cine Teatro Municipal.

A iniciativa reuniu representantes do poder público, escolas municipais e estaduais, conselhos, profissionais da educação, estudantes, famílias, associações, instituições e diferentes segmentos da sociedade. A participação dos diversos setores fortaleceu o diálogo e ampliou a construção coletiva em torno das políticas educacionais do município.

Articulado e incentivado pela Prefeitura Municipal de Envira, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o processo possibilitou a mobilização dos diferentes segmentos da sociedade e consolidou um espaço voltado à participação social e ao acompanhamento das ações e políticas educacionais.

A constituição do Fórum Municipal de Educação representa um avanço na construção de mecanismos permanentes de diálogo e participação democrática. O espaço reúne diferentes representações da sociedade com o objetivo de contribuir para o debate, o acompanhamento e a construção coletiva de caminhos para a educação de Envira.

O encerramento da programação simbolizou a união dos diferentes segmentos em torno de um propósito comum: fortalecer a educação do município por meio da participação, do diálogo e da construção coletiva.

Com a realização das oficinas e da assembleia, Envira inicia um novo capítulo na participação social em sua educação, reafirmando a importância da união entre poder público e sociedade na construção de políticas educacionais.