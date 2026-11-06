Lula deixa definição de ministérios para depois de viagem internacional

Presidente embarca na segunda-feira (9) para a Turquia e as Filipinas e deve retomar as negociações sobre a composição do governo após retornar ao Brasil, em 16 de novembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve avançar na definição dos ministérios de seu 4º mandato após retornar da viagem à Turquia e às Filipinas, prevista para terminar em 16 de novembro. Até lá, o presidente mantém em aberto a composição da equipe e evita antecipar decisões sobre a distribuição de cargos.

Lula embarca na segunda-feira (9). Na Turquia, participa da COP31, em Antália, nos dias 11 e 12. Em seguida, segue para Manila, capital das Filipinas, onde estará na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), entre 13 e 15 de novembro.

A viagem também pode abrir espaço para conversas sobre a formação do governo e a articulação política no Congresso. Lula convidou os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para acompanhá-lo. Os dois ainda não confirmaram presença. O governo já declarou apoio à reeleição de ambos para o comando das Casas.

Enquanto as decisões não são anunciadas, aliados discutem possíveis mudanças na estrutura dos ministérios, na distribuição de cargos no Palácio do Planalto e na acomodação de políticos que não conseguiram se eleger.

A definição da equipe também depende da escolha do ministro da Fazenda e das diretrizes fiscais do próximo mandato. Segundo interlocutores, esses pontos devem orientar a montagem do governo e a distribuição das demais pastas.