Dólar e Ibovespa operam e alta nesta sexta-feira

Moeda americana avança 0,24%, a R$ 5,5015, em meio a dados de emprego dos EUA e dúvidas sobre a política econômica de Lula

O dólar operava em alta nesta sexta-feira (6), com avanço de 0,24% perto das 10h15, cotado a R$ 5,5015. O Ibovespa tinha ganho de 0,09%, aos 166.346 pontos. Na véspera, a moeda americana subiu 0,67%, a R$ 5,4885, e a bolsa recuou 0,82%, aos 166.191 pontos.

O mercado segue atento ao setor de tecnologia dos Estados Unidos, que teve forte queda na véspera e pressionou os principais índices de Wall Street. A preocupação é que a maioria democrata no Congresso americano, formada após as eleições de meio de mandato, traga novas regulações e limite o crescimento das empresas do setor.

No Brasil, o quadro fiscal continua no radar. Na quinta-feira (5), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que não há “fórmula mágica” para a economia e que o governo vai manter os compromissos fiscais e as medidas sociais feitas durante a campanha.

A fala ocorreu após reunião com Lula, ministros, ex-ministros e economistas. Investidores e empresários seguem na expectativa pela política econômica do novo mandato.

Entre os destaques da agenda, estão o relatório de emprego dos EUA, o payroll, que pode reforçar as expectativas sobre os juros americanos, e a divulgação, pelo IBGE, do número revisado do PIB de 2024.

A reforma tributária e o fim da escala 6×1 também seguem em foco, com a regulamentação da jornada e a MP que define as alíquotas do Imposto Seletivo para 2027.