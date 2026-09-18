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POLÍTICA

Vorcaro se reuniu com Gilmar antes de julgamento bilionário no STF

Encontro ocorreu em abril de 2024, no gabinete do ministro, que posteriormente votou contra interesses ligados ao ex-banqueiro

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro se reuniu com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2024, às vésperas de um julgamento relacionado a usinas do setor sucroalcooleiro. A informação foi confirmada pelo gabinete do ministro, que afirmou que o encontro ocorreu no STF e contou com a participação de advogados do Banco Master.

Em nota, Gilmar Mendes afirmou que a reunião ocorreu em ambiente institucional, no gabinete do ministro, e não em local privado. Segundo ele, o encontro fez parte da rotina de audiências realizadas na sede da Corte.

Naquele período, o Banco Master mantinha bilhões de reais em créditos na forma de precatórios, valores devidos pela União e por governos locais após decisões judiciais. O montante poderia perder valor caso o STF não reconhecesse ações de indenização apresentadas por empresas do setor sucroalcooleiro contra a União.

Apesar da reunião, Gilmar Mendes votou posteriormente contra os interesses de Vorcaro em julgamentos relacionados ao tema. De acordo com uma estimativa da Advocacia-Geral da União (AGU), divulgada no ano passado, o impacto atualizado para os cofres federais de todas as indenizações ainda não pagas ao setor chega a R$ 145 bilhões.

O encontro teria sido intermediado pelo empresário Chiquinho Feitosa, que na época era cunhado de Gilmar Mendes. O ministro afirmou, porém, que não tinha conhecimento de eventuais tratativas entre Feitosa e Vorcaro e que não foi procurado pelo ex-banqueiro sobre os assuntos mencionados.

Gilmar também declarou que não responde por relações privadas ou profissionais mantidas por seu ex-parente.

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