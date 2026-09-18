TCE divulga resultado final da Residência Jurídica e Contábil



O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou o resultado final do II Processo Seletivo Público para o Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC). A publicação consta na edição desta quinta-feira (17) do Diário Oficial Eletrônico (DOE) do Tribunal, por meio do Comunicado nº 12.

A lista geral reúne 126 candidatos aprovados, sendo 105 para a área Jurídica e 21 para a área Contábil. O documento apresenta a nota final e a classificação de cada candidato.

O processo seletivo prevê 30 vagas, sendo 20 para a Residência Jurídica e 10 para a Residência Contábil, além das regras específicas para reserva de vagas. No resultado final, também constam três candidatos aprovados na lista de reserva de vagas da área Jurídica. Para a área Contábil, não houve candidatos aprovados nessa modalidade.

“A conclusão deste processo seletivo representa mais uma etapa importante para a formação e o aperfeiçoamento de profissionais que terão a oportunidade de vivenciar, na prática, a atuação do Tribunal de Contas. Desejamos sucesso aos candidatos aprovados e reforçamos a importância de que acompanhem as próximas publicações do TCE-AM para os procedimentos de ingresso no programa”, destacou a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

Com a divulgação do resultado final, os candidatos aprovados devem acompanhar as próximas publicações do TCE-AM para informações sobre os procedimentos de ingresso no programa e demais orientações. O edital estabelece que o acompanhamento do certame deve ser feito por meio das publicações no site do Tribunal e no Diário Oficial Eletrônico.

A relação completa dos aprovados está disponível no Comunicado nº 12, na página dedicada ao processo seletivo no site do TCE-AM, disponível em https://www.tceam.tc.br/?page_ id=85073 . O edital e os demais comunicados do certame também podem ser consultados no mesmo endereço.