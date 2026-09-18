Trabalhadores da Caixa votam na próxima semana sobre fim da greve

Categoria avalia nova proposta do banco para o acordo coletivo, que prevê mudanças no custeio do Saúde Caixa e outras reivindicações

Os empregados da Caixa Econômica Federal devem decidir na próxima segunda-feira (21) se encerram a greve iniciada há uma semana ou mantêm a paralisação. A categoria vai votar uma nova proposta apresentada pelo banco para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2028.

Entre os principais pontos de negociação está o Saúde Caixa. Os trabalhadores reivindicam que a Caixa volte a arcar com 70% dos custos do plano, enquanto os empregados ficariam responsáveis por 30%. A nova proposta eleva de 6,5% para 9% da folha de pagamento o limite de participação do banco no custeio do plano a partir de 2027.

O modelo solidário do Saúde Caixa será mantido, sem cobrança diferenciada conforme a idade. A proposta também prevê que não haverá reajuste das mensalidades em 2026 e que a Caixa assumirá o déficit do plano. Além disso, o banco deverá manter pelo menos um empregado dedicado ao Saúde Caixa em cada Gerência de Pessoas e Representação Regional de Pessoas (Repes).

Outro ponto é a criação, em até 60 dias, de um grupo de trabalho para discutir um novo modelo de gestão do plano. Para a coordenadora do Comando Nacional dos Bancários e presidenta da Contraf-CUT, Juvandia Moreira, a ampliação da participação da Caixa representa um avanço nas negociações. Segundo ela, o aumento de 6,5% para 9% corresponde a cerca de R$ 900 milhões a mais na participação recorrente do banco.

A nova proposta também altera o programa de remuneração variável Super Caixa. No 2º semestre de 2026, a premiação inicial por habilitação passará de 25% para 50%. Em relação ao Plano de Funções Gratificadas (PFG), a Caixa se comprometeu a criar espaços de discussão com representantes dos empregados, incluindo um grupo paritário.

O banco manteve ainda a proposta de pagar um prêmio de R$ 3 mil a cada empregado pelo resultado do Índice de Eficiência Operacional (IEO) de 2026, que já havia sido alcançado em junho.

A votação será realizada de forma virtual no dia 21, das 11h às 18h. Antes, haverá uma plenária, das 9h às 11h, para esclarecimento de dúvidas. Caso a proposta seja aprovada, o dia de paralisação em 20 de agosto será abonado. Os demais dias úteis de greve deverão ser compensados em até 180 dias.

A greve dos empregados da Caixa começou em 10 de setembro. Procurada, a Caixa informou que não havia se manifestado até a publicação da reportagem.