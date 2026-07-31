Flávio Bolsonaro anuncia Tereza Cristina como vice, mas PP declara neutralidade

Candidato do PL afirma que a senadora aceitou o convite, enquanto o partido confirma que não apoiará nenhuma chapa presidencial.

O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, declarou nesta sexta-feira, 31, que a senadora Tereza Cristina, do PP, aceitou o convite para compor sua chapa como candidata a vice-presidente.

A afirmação ocorreu durante a chegada do político a um encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.

A concretização da aliança, no entanto, enfrenta um forte impasse com o diretório do partido da parlamentar. Por volta das 10h, a sigla divulgou uma nota oficial confirmando que adotará uma postura totalmente neutra nas eleições e garantiu que essa decisão já foi comunicada e acatada pela própria senadora.

Mesmo diante do posicionamento do partido, o candidato do PL defendeu a escolha e elogiou o histórico de Tereza Cristina, destacando sua forte influência no setor do agronegócio e sua experiência anterior como ministra. Flávio explicou que ainda aguarda o desfecho das negociações com o comando do PP, mas ressaltou que mantém o diálogo aberto com outras legendas.

Uma das alternativas diretas mencionadas por ele é a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, que é filiada ao Republicanos. Ela acompanhava o candidato no evento e segue cotada como um plano forte para assumir a vaga caso a parceria não avance.