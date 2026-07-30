Desemprego cai para 5,4% e bate recorde histórico

Levantamento do IBGE referente ao trimestre encerrado em junho indica o menor índice para o período desde o início da série em 2012

Nesta quinta-feira, dia 30, dados divulgados pela Pnad Contínua do IBGE revelaram que a taxa de desemprego no Brasil recuou para 5,4% no trimestre encerrado em junho. O resultado representa uma queda de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre móvel encerrado em maio e de 0,7 ponto percentual frente ao período de janeiro a março, quando o índice era de 6,1%. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, que marcou 5,8%, a redução foi de 0,4 ponto percentual, consolidando o menor patamar para o mês de junho de toda a série histórica iniciada em 2012.

Atualmente, o país contabiliza 5,9 milhões de pessoas em busca de oportunidade profissional. Outro destaque positivo é a população desalentada, que caiu 14,7% na comparação trimestral, o que equivale a 395 mil pessoas a menos nessa situação, totalizando 2,3 milhões de brasileiros. A taxa de subutilização da força de trabalho também recuou de 14,3% para 12,9%, com queda de 6,6% no grupo de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas.

No setor de contratados, o número de empregados formais no setor privado sem contar trabalhadores domésticos ficou estável em 39,4 milhões. Já o contingente informal no setor privado cresceu, alcançando 13,6 milhões de pessoas após uma alta de 2,2%, o que representa mais 288 mil trabalhadores sem registro. A ocupação por conta própria permaneceu em 26,1 milhões.

Entre os setores econômicos, o crescimento da ocupação se concentrou em transporte, armazenagem e correio, com aumento de 3,9% e 235 mil postos, além do segmento de administração pública, defesa, saúde, educação e serviços sociais, que expandiu 2,6% com 489 mil novos contratados. Por fim, o rendimento médio habitual do trabalhador permaneceu estável no país, fixado em R$ 3.738.